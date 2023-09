Novità importanti sul fronte incassi per l’Inter: settlement agreement rispettato e sono in arrivo novità al derby per gli sponsor

Ottimo momento per l’Inter, e non soltanto in campo. La gestione di Steven Zhang sta dando i suoi frutti dal punto di vista degli incassi. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il passivo della società nerazzurra per questa stagione non sarà più in tripla cifra, ma si attesterà intorno agli 80-85 milioni. Una buona parte del merito di questo risultato va al cammino fatto in Champions League dai ragazzi di Inzaghi nella scorsa stagione (circa un centinaio di milioni ricavati). Ad essi vanno aggiunti gli 80 milioni netti provenienti dal ticketing.

Uno degli obiettivi principali in questo mercato per i dirigenti nerazzurri era quello di abbassare il tetto ingaggi. Missione raggiunta: gli ingaggi sono stati tagliati del 10-12% grazie agli addii di Romelu Lukaku (11 milioni lordi), Edin Dzeko (12) e Marcelo Brozovic (addirittura 12,5). Inoltre, non vanno dimenticate le plusvalenze fatte grazie alle cessioni di Onana e Brozovic.

La rosea, per concludere, parla di un’ulteriore novità: l’arrivo di un possibile marchio da inserire sul retro della maglia, sotto il numero, che potrebbe esordire nella divisa nerazzurra in occasione del derby del 16 settembre contro il Milan.

