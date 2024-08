Il capitano nerazzurro è carico a molla per l’inizio della nuova stagione nonostante abbia scelto di tagliarsi qualche giorno di vacanza.

L’inizio ufficiale della stagione calcistica è alle porte per le squadre italiane. Fino a pochi giorni fa l’Inter ha fatto i conti con le assenze di numerosi big che hanno concluso più tardi le rispettive stagioni per gli impegni con le nazionali. I nerazzurri ora si trovano a sorridere grazie al rientro anticipato di Lautaro Martinez dalle vacanze.

Le condizioni

Quando un giocatore decide di interrompere le proprie vacanze per tornare anticipatamente agli allenamenti, dimostra un notevole senso di professionalità e dedizione. Questo è il caso del capitano nerazzurro. La Gazzetta dello Sport ha precisato come il Toro abbia già mostrato un eccellente stato di forma. L’entusiasmo del giocatore per riprendere gli allenamenti è stato palpabile, tanto da condividerlo con i suoi follower sui social media, esprimendo la voglia di prepararsi al meglio per l’avvio del campionato e per lottare insieme ai suoi compagni per raggiungere gli obiettivi stagionali.

esultanza gol Lautaro Martinez

I cambi di Inzaghi

Simone Inzaghi e il suo staff tecnico si sono detti molto soddisfatti della sua condizione anche se chiaramente Lautaro non prenderà parte all’amichevole di stasera contro l’Al-Ittihad a Monza. Il numero 10 rimarrà a lavorare ad Appiano Gentile per poi riunirsi ai suoi compagni da domani. Inzaghi nei prossimi giorni si focalizzerà sulla riduzione dei carichi di lavoro: per non far arrivare i giocatori appesantiti all’inizio del campionato fissato per il 17 agosto, il tecnico abolirà le doppie sedute.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG