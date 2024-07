Tramite delle apposite misurazioni, l’allenatore e lo staff tecnico nerazzurri riescono a capire come ogni singolo giocatore gestisce la fatica.

Nella moderna gestione del mondo del calcio, l’approccio scientifico e personalizzato alla preparazione fisica dei giocatori è diventato un pilastro fondamentale. L’Inter, come riporta la Gazzetta dello Sport, sta rivoluzionando il proprio metodo di allenamento sfruttando tecnologie e strategie all’avanguardia per monitorare nei minimi dettagli l’impegno fisico dei suoi atleti.

I dettagli

Lo staff tecnico si serve di un sistema di valutazione denominato RPE (Rating of Perceived Exertion), che tradotto significa “Valutazione dello Sforzo Percepito“. Questo metodo consente allo staff tecnico di misurare e gestire l’intensità dell’allenamento basandosi sulla percezione individuale dello sforzo da parte dei giocatori. L’obiettivo è massimizzare la preparazione fisica, evitando contemporaneamente il rischio di sovraccarichi che potrebbero condurre a infortuni.

I primi risultati

Tra i valutati fino ad ora, emerge il nome di Henrikh Mkhitaryan, evidenziatosi per le eccellenti condizioni fisiche. Nonostante l’età avanzata, l’armeno mostra una forma invidiabile, simbolo della sua professionalità e dedizione. Non solo stelle e titolari, ma anche i giocatori meno impiegati riceveranno attenzioni particolari. Lo staff di Simone Inzaghi, con a capo i preparatori Fabio Ripert e Claudio Spicciariello, ha pianificato un programma specifico per far sì che tutti gli elementi della rosa siano in forma il più possibile. Il numero di partite che attende l’Inter è senza precedenti e per questo c’è bisogno di ricorrere spesso al turnover.

