Il tecnico nerazzurro ha voluto far giocare subito il nuovo acquisto nonostante gli allenamenti nelle gambe fossero pochissimi.

Nonostante fosse approdato ad Appiano Gentile solamente da pochi giorni, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi non ha esitato a inserire Piotr Zielinski nella rosa per l’amichevole contro la Pergolettese, esprimendo così un chiaro interesse nel voler accelerare il processo di inserimento e integrazione del calciatore polacco nella nuova realtà.

L’esordio

L’allenatore piacentino ha un organico pieno zeppo di Primavera per via delle competizioni per nazionali che sono finite da poco: l’ex Napoli è stato schierato insieme ad Asllani, anch’egli arrivato da pochissimo e Mkhitaryan. Il fatto che l’armeno ed il polacco abbiano giocato insieme non è scontato perché in teoria uno dovrebbe essere l’alternativa dell’altro.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

La prestazione

Il Corriere dello Sport analizza così la sua prova ieri contro la Pergolettese: sin dalle prime azioni in campo, è emerso che Zielinski possieda le qualità tecniche per adattarsi perfettamente alla strategia di gioco dell’Inter. Il suo contributo è stato significativo per mantenere il possesso palla durante il primo tempo. L’ex Napoli ha anche mostrato lampi della sua classe, come evidenziato da uno spunto personale che lo ha visto liberarsi al limite dell’area e tentare un tiro di sinistro che, purtroppo, è andato oltre il secondo palo. La sua partita è durata solo un tempo ma è più che normale per quanto detto sopra; in generale Zielinski ha una concorrenza spietata nel suo ruolo e dove sfruttare questi giorni per cercare di guadagnare consensi da parte di Inzaghi.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG