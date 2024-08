I nerazzurri hanno pareggiato la prima gara ufficiale della stagione e hanno evidenziato una condizione fisica non ottimale.

In vista della prossima sfida che vedrà l’Inter ospitare il Lecce sul prestigioso terreno di gioco del Meazza, emerge uno scenario di attenta riflessione e sperimentazione da parte del tecnico Inzaghi. Guidato dalla necessità di adeguarsi alle condizioni fisiche non omogenee riscontrate tra i suoi uomini dopo l’ultimo incontro con il Genoa, secondo il Corriere dello Sport, il mister sembra orientato a introdurre almeno due novità nella formazione titolare.

Benjamin Pavard

Cambi in difesa

Uno degli aspetti più intriganti della riflessione tattica in corso riguarda la fascia destra nerazzurra. Qui, le possibili modifiche sembrano particolarmente significative, con Pavard e Dumfries pronti a scendere in campo in sostituzione di Bisseck e Darmian. Mentre il francese non ha preso parte all’ultimo incontro con il Genoa, l’esterno ha avuto l’opportunità di imporsi nella parte finale del match. Entrambi hanno iniziato la preparazione in ritardo per via dell’Europeo giocato con le proprie nazionali e Inzaghi non gli ha fatto giocare da titolare neanche le amichevoli.

Novità in mezzo e non solo

Il centrocampo nerazzurro è pronto ad accogliere con entusiasmo il rientro di Piotr Zielinski, il cui debutto in gare ufficiali con la maglia dell’Inter è atteso con grande interesse. Il polacco è rientrato in gruppo nei giorni scorsi dopo un infortunio muscolare non proprio grave: l’ex Napoli non sarà al 100% sabato e quindi sicuramente partirà dalla panchina ma può essere un’arma per sorprendere il Lecce. La novità grossa però potrebbe esserci in attacco: Lautaro Martinez è apparso molto lontano dalla forma migliore e quindi potrebbe giocare Taremi.

