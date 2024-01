La Lazio ha comunicato sul proprio sito di aver avviato la vendita dei biglietti per la sfida di Supercoppa Italiana contro l’Inter

La Lazio, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di avere avviato la vendita dei biglietti per la semifinale di Supercoppa Italiana con l’Inter.

I prezzi per i diversi settori dello stadio Al-Awwal Park di Riad oscillano tra i 45 e i 1000 euro. Come comunicato dalla Lega Serie A, per poter entrare in Arabia Saudita sarà necessario richiedere il visto turistico elettronico.

L’articolo Inter Lazio, in vendita i biglietti per la Supercoppa: tutti i dettagli proviene da Inter News 24.

