Roberto Breda, allenatore della Ternana, ha commentato in conferenza stampa gli arrivi di Franco Carboni e Jan Zuberek dall’Inter. Ecco le sue parole:

«Sono arrivati ragazzi bravi, l’età non conta. Non abbiamo preso ragazzi della Primavera, Carboni non c’entra niente con la Serie B. Il direttore Capozucca ha fatto un quadro chiaro sul processo che stiamo facendo. I ragazzi giocano perché sono bravi. La nostra attenzione deve tornare sul campo. Dal punto di vista numerico siamo aumentati un pochino. Nelle dinamiche di squadra ho più alternative. Dobbiamo pensare ad una partita che può essere fondamentale. Io ho fatto altri mercati, avere quasi tutta la squadra all’11 gennaio non è poco. Di quelli andati via l’unico titolare inamovibile era Falletti ma non potevamo fare nulla»

