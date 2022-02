Dopo la convincente vittoria in Coppa Italia contro la Roma, l’Inter si rituffa nel campionato: sabato c’è il Napoli di Spalletti.

L’Inter che scenderà in campo al Maradona sabato prossimo contro il Napoli vorrà sfruttare due armi a disposizione. Simone Inzaghi ha dimostrato di essere in grado di valorizzare tutto l’organico. Come riporta il Corriere dello Sport, le scelte di Coppa contro la Roma non sono state casuali. I due calciatori che non sono partiti dall’inizio ora si candidano a un ruolo da protagonisti contro la banda Spalletti. Stiamo parlando di Calhanoglu e Dumfries.

L’ex Milan si è guadagnato un posto da titolare dopo alcuni alti e bassi mentre l’olandese è esploso e non vuole più fermarsi. Possibile che la gara si giochi molto sulle fasce ma se dovesse diventare difficile da sbloccare, i colpi di Calhanoglu potrebbero risolverla da un momento all’altro. Sono queste le mosse di Inzaghi per proseguire senza intoppi la sua corsa allo scudetto.

