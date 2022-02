I nerazzurri stanno stracciando diversi record in questa stagione. Ora c’è persino spazio per un nuovo trend positivo.

Dopo una sconfitta l’Inter si è sempre rialzata. Come evidenzia Tuttosport è questo il dato importante della stagione interista e il tasto su cui battere in vista delle prossime gare. I nerazzurri a Napoli si giocano una fetta di scudetto con una maggiore consapevolezza delle proprie armi a disposizione.

La reazione da grande squadra c’è sempre stata, proprio come successo qualche giorno fa in Coppa Italia contro la Roma. I nerazzurri sanno di essere i favoriti alla vittoria finale e allo stesso tempo di avere molto da perdere. Ogni difficoltà, ogni eventuale caduta dovrà portare a un impegno e a una concentrazione maggiori. I tifosi e Inzaghi sorridono: questa Inter non molla mai.

