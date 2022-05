Marotta, amministratore delegato dell’Inter è presente al B2B dell’Udinese Calcio. Evento con la sostenibilità come tematica.

Queste le parole di Marotta: “La sostenibilità è un elemento indispensabile per far sì che i club abbiano una vita lunga e questo vale per i grandi club come per quelli di provincia. Nel caso dell’Udinese, la famiglia Pozzo ha dimostrato, nei decenni, di avere una visione lungimirante ed una grandissima competenza. L’Udinese è un fiore all’occhiello del calcio grazie ad una gestione virtuosa e alla valorizzazione dei propri asset e dei propri giocatori. Il suo scouting è stato uno dei primi del calcio europeo ed è ancora oggi tra quelli più all’avanguardia“

Beppe Marotta

Aggiunge Marotta: “È in Serie A da 28 anni consecutivi, un record per una provinciale ma non è un caso. Un B2B, infatti, non è un evento usuale per un club di provincia, questo la dice lunga sulla lungimiranza anche nei rapporti con i media, i partners e tutti gli stakeholders che ha coltivato l’Udinese. Bisogna, quindi, fare come l’Udinese perché ha dimostrato negli anni di avere l’ingegno, la creatività e la competenza per essere competitiva anche senza capitali enormi“. Conclude in questa maniera.

