Parla Karim Benzema in una intervista a Sport Week della Gazzetta dello Sport, queste le parole della punta del Real Madrid.

Quest le parole dell’attaccante: “Ci penso al Pallone d’Oro. Arriverà se faccio cose positive con la mia squadra. Mi avvicino sempre di più anno dopo anno. Tocca a me fare bene e posso migliorare il quarto posto dell’anno scorso. Sono diventato l’attaccante che sognavo di essere.“

Aggiunge sugli allenatori avuti: “Mi è piaciuto essere allenato da una top class di allenatori. Mourinho, Ancelotti e Zidane sono uno migliore dell’altro.” Nomina tre, tra i tanti allenatori avuti.

Il Ramadan: “Sono musulmano e osservo il Ramadan. E’ un obbligo e per me è importante , sto bene quando digiuno.” Sarà sicuramente in forma in vista della finale di Champions League contro il Liverpool il prossimo sabato.

