I nerazzurri si preparano a rafforzare ulteriormente la squadra pur consapevoli di dover rientrare nel diktat della società che obbliga a chiudere il mercato in pareggio.

L’Inter domani giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo ma ormai sui giornali sportivi italiani il mercato la fa da padrone: si ipotizzano diversi scenari e la Gazzetta dello Sport di oggi menziona diversi giovani che potrebbero piacere ai nerazzurri sia in ottica Prima Squadra del futuro che per fare plusvalenze.

Giuseppe Marotta

L’attaccante

L’Inter in attacco ha le mani legate se non ci sarà una cessione eccellente, cosa che comunque nessuno si augura, neanche in società; piacciono Zirkzee e Gudmundsson ma uno di questi può arrivare solo se a lasciare fosse uno tra Lautaro Martinez e Thuram. Non resta quindi che guardare a profili futuribili: George Ilenikhena è sui taccuini di dirigenti e scout da molti mesi. Oltre a lui c’è anche il nome di Anton Matkovic, attaccante che la rosea paragona, con le dovute proporzioni all’ex Juve e Milan Mario Mandzukic. Si tratta di un classe 2006 che gioca in Croazia nell’Osijek. Costa 3 milioni di euro ed in passato è stato vicino al Sassuolo; piace a molte italiane. In tutto ciò va considerato che Valentin Carboni tornerà da Monza ma difficilmente resterà per la difficile collocazione nel 3-5-2.

Sulla fascia

I nerazzurri contano poi di chiarire il più presto possibile il futuro di Dumfries: ancora non si è capito se sarà possibile rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. L’olandese verrà ceduto se non ci sarà il rinnovo; come alternativa piace Kayode della Fiorentina che però già ha un costo elevato. Ai Viola potrebbe però interessare il succitato Carboni.

