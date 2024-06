La Bild riferisce che, contrariamente alla direzione sportiva, Oaktree sarebbe disponibile a vendere Calha dinanzi a una super offerta.

Le voci di mercato che si susseguono dall’ambiente calcistico tedesco suggeriscono un crescente interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu, attuale centrocampista dell’Inter. Il Bayern, alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo dopo aver inseguito senza successo João Palhinha, sembra ora puntare decisamente sul regista di origine turca. La situazione contrattuale e le valutazioni dei club interessati stanno alimentando le speculazioni su una possibile trattativa che potrebbe animare il mercato estivo.

Un obiettivo preciso per Kompany

Vincent Kompany, alla guida tecnica del Bayern Monaco, ha evidenziato la necessità di rafforzare il reparto mediano della sua squadra. Dopo aver puntato, senza fortuna, su Palhinha, il focus si è spostato verso Hakan Calhanoglu, punto fermo e talento riconosciuto della rosa nerazzurra. Calhanoglu si è distinto per le sue prestazioni in Serie A con l’Inter, giocando un ruolo chiave nel disegno tattico della squadra. La sua eventuale cessione rappresenterebbe per l’Inter una perdita significativa da un punto di vista tecnico.

Hakan Calhanoglu

Le condizioni dell’offerta

Il Bayern Monaco sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta allettante per il giocatore turco. Stando a quanto riportato, il club bavarese avrebbe in mente di proporre un contratto della durata di quattro anni con uno stipendio annuale di 8 milioni di euro. Una proposta economica importante che, tuttavia, si scontra con la ferma posizione dell’Inter che, avendo recentemente rinnovato il contratto del giocatore, non sembra intenzionata a trattare né sull’ingaggio né sulla durata dell’attuale accordo.

Il diverbio interno all’Inter

Nonostante la direzione sportiva nerazzurra sembri orientata a mantenere Calhanoglu all’interno della rosa, emergono segnali di diversa natura dalla proprietà del club. Oaktree, fondo di investimento che detiene una parte significativa del club milanese, secondo quanto riportato dalla testata giornalistica tedesca BILD, sarebbe invece aperta alla possibilità di negoziare la cessione del giocatore, a patto che l’offerta sia economicamente conveniente. Questa apertura alla trattativa da parte della proprietà potrebbe inserire una variabile interessante nella gestione del calciomercato estivo dell’Inter.

L’articolo Inter, Okatree apre alla cessione di Calha: la clamorosa indiscrezione Germania proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG