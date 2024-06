I nerazzurri sono molto vicini a chiudere l’operazione per l’acquisto dell’estremo difensore spagnolo.

L’Inter sta per acquistare Josep Martinez dal Genoa al termine di una trattativa che non è mai stata veramente in discussione nonostante sia stata necessaria una rivisitazione dell’accordo.

La ricostruzione

L’intesa è stata raggiunta dopo periodi di stallo dovuti in particolare alla scelta della contropartita da inserire nell’operazione. Gaetano Oristanio, trequartista di proprietà dell’Inter che ha giocato nell’ultima stagione al Calgiari, inizialmente pensato come possibile contropartita tecnica, è stato poi escluso dall’operazione. Il giovane si è impuntato nel non voler accettare la corte dei liguri perché convinto che a Venezia avrebbe giocato di più: nei prossimi giorni l’Inter troverà cercherà l’accordo coi lagunari per una cessione a titolo definitivo ma con clausola di riacquisto.

Yann Sommer

La nuova proposta

Marotta e Ausilio quindi hanno modificato la loro offerta per Josep Martinez e secondo la Gazzetta dello Sport l’affare si potrà chiudere nei prossimi giorni con un conguaglio solo cash di 13 milioni più 2 di bonus.

Il piano dei nerazzurri

L’estremo difensore spagnolo quindi si aggiunge a Taremi e Zielinski, già acquistati a costo zero. Martinez è stato seguito per tutta l’ultima stagione dagli scout dell’Inter: l’ex Barcellona è bravo tra i pali, ad uscire ed anche nella costruzione dal basso. Lo spagnolo è pronto a “studiare” inizialmente alle spalle di Sommer, poi, se le cose andranno come previsto, diventerà il titolare nella stagione 2025/26.

