I nerazzurri hanno già 4 attaccanti in rosa, 6 se si considerano Correa e Valentin Carboni che non dovrebbero far parte del progetto.

L’Inter sulla carta in attacco è a posto così ma i giornali sportivi italiani continuano a parlare del possibile acquisto di Albert Gudmundsson e della possibile cessione di Marko Arnautovic.

La situazione dell’austriaco

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ex Bologna costituisce una caso particolare: Arnautovic, infatti, ha espresso il desiderio di rimanere all’Inter, e l’allenatore Simone Inzaghi sarebbe felice di tenerlo, anche solo come quinta scelta per l’attacco. Tuttavia la sua ultima stagione in nerazzurro non è stata esaltante: hanno pesato i due grossi infortuni muscolari patiti dettati anche dall’età non più giovanissima. Il centravanti tra l’altro non guadagna poco, una cifra superiore ai 3 milioni all’anno.

Marko Arnautovic

La proposta

Oltre all’islandese del Genoa c’è una voce riguardante il giovane Samu Omorodion, attaccante spagnolo di origini nigeriane, attualmente all’Atletico Madrid. Secondo le ultime notizie, tramite un intermediario è stata proposta all’Inter la possibilità di ingaggiarlo. Nonostante ciò, al momento, sembra che questo giovane centravanti non sia una priorità per i nerazzurri.

I piani

L’Inter affronterà una stagione lunghissima che vedrà un numero abnorme di partite da giocare: ecco perché continuano a susseguirsi le voci riguardanti l’acquisto di una quinta punta. Inoltre ai nerazzurri manca un attaccante dotato di tecnica e dribbling visto che il contratto di Alexis Sanchez scade domani e non sarà rinnovato.

