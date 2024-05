Il tecnico nerazzurro quasi certamente verrà prolungato il vincolo che lo lega al club nerazzurro; servirà solo attendere più del previsto.

L’Inter ha festeggiato ieri per l’ultima volta tra le mura amiche la vittoria del ventesimo Scudetto e ora, dopo qualche giorno di pausa, inizierà a prepararsi all’ultima gara della stagione, per lei ininfluente.

Simone Inzaghi

La situazione

Gli eventi societari non dovrebbero cambiare moltissimo a livello sportivo ma se, come sembra, ci sarà un passaggio di proprietà, le questioni rinnovi subiranno qualche lieve ritardo; lo sottolinea la Gazzetta dello Sport. Oaktree ha fatto filtrare che ha fiducia nei dirigenti che operano adesso nel club e quindi se effettivamente il fondo assumesse il controllo dell’Inter ci sarà continuità.

Le prossime mosse

Inzaghi continua a dirsi estremamente ottimista su un suo rinnovo: non è in discussione infatti il fatto che la firma arrivi o meno. L’allenatore però vorrà confrontarsi con Marotta, Ausilio e Baccin per verificare se effettivamente non cambierà nulla in società dopo l’eventuale addio di Zhang. Il faccia a faccia servirà anche per pianificare la prossima stagione col tecnico che chiederà di tenere tutti gli elementi della rosa che vinto il ventesimo Scudetto con 5 giornate di anticipo.

I dettagli del nuovo contratto

Inzaghi si è guadagnato un rinnovo biennale, nei due precedenti era stato solo annuale, con aumento di stipendio: il nuovo contratto scadrà nel 2027 e dovrebbe prevedere uno stipendio di 6,5 milioni a stagione.

