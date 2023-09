Ecco la conferenza stampa del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, a margine della vittoria contro l’Inter a San Siro: le parole

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, parla cos’ in conferenza stampa dopo la vittoria a San Siro con l’Inter nella sesta giornata di campionato 2023-2024.

INTER SASSUOLO- «Se mi aspettavo di potermela giocare alla pari? Lavoriamo per questo, poi ci spero perché onestamente stiamo crescendo. La prestazione con la Juve ci aveva dato delle conferme. Cresce poi la consapevolezza di squadra, quello che determina il primo tempo.

L’Inter ci ha messo anche in difficoltà, ma nel secondo tempo il livello della squadra si è alzato e questo ha fatto al differenza. Sarebbe un peccato non confermare queste prestazioni in futuro. Ce la siamo giocata, è nella storia del Sassuolo, giocare a viso aperto con quattro attaccanti. Serve grande disponibilità che ho visto con Juve e Inter, non col Frosinone. È responsabilità di tutti, con meriti e demeriti. Ci godiamo la serata, abbiamo qualche giorno per riposare. Sarebbe bello dare una continuità di risultati, non facile per una squadra come il Sassuolo»

RAMMARICO FROSINONE? – «Rammarico no, speriamo di non averlo in futuro. La partita di oggi per quanto mi riguarda mi fa pensare solo un po’ alla partita di Frosinone. Stiamo crescendo, ogni prestazione dà le conferme e consapevolezza alla squadra. Ad oggi di tutte le partite giocate questa la metto al primo posto. L’Inter è davvero forte, ma nonostante questo i ragazzi in campo ci hanno creduto sempre e non hanno mollato un attimo. Ad oggi la prestazione più importante»

BOLOCA– «La prestazione di oggi di Boloca dico che sta crescendo in maniera esponenziale. È un ragazzo giusto, viene dal basso come me. È un attimo però fare come un’ascensore. Sicuramente è arrivato in punta di piedi e doveva farsi conoscere dai compagni. Tre anni fa giocava in Serie D. Queste prestazioni servono a lui e alla squadra. Però con prestazioni così è difficile togliere certi giocatori. Nel secondo gol c’è merito di un singolo. Merito a noi che siamo stati equilibrati»

COSA SERVE PER CONTINUARE COSI’?- «Umiltà e ambizione. Personalità ce l’abbiamo, ma l’ambizione ti porta a non accontentarti mai. Il rischio è avere già la pancia piena. Se siamo più ambiziosi di quello che abbiamo dimostrato possiamo avere poco rammarico in futuro. In ogni ragazzo vedo che c’è, però alcuni possono metterle da parte e questo non va bene»

