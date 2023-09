Ecco la conferenza stampa tenuta da Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo per 1-2: le parole

In conferenza stampa dopo il ko a San Siro contro il Sassuolo, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi parla così del match.

PARTITA– «Nel secondo tempo la squadra aveva approcciato male la ripresa. Non avevamo concesso quasi nulla a una squadra che ha grandissimi giocatori d’attacco. C’è stato l’1-1, poi l’eurogol di Berardi, bisogna fargli i complimenti. La squadra però teneva il campo. Lì ho fatto i cambi, ma abbiamo perso lucidità. È un brutto stop che ci penalizza per la classifica e la prestazione. Dobbiamo analizzare quanto fatto bene e quanto meno. Ma dobbiamo sapere che ogni partita ha le sue insidie»

REAZIONE MANCATA- «Non abbiamo reagito all’episodio. A parte la Real Sociedad non ci era mai capitato di andar sotto. L’abbiamo subito. Per i primi 60′ non c’erano avvisaglie, ma dovevamo mantenere le distanze e giocare a lunghi tratti nella partita»

ASSENZA ARNAUTOVIC- «Io in questi due giorni da quando è successo l’infortunio ho alzato Klaassen. Sensi è indisponibile, Mkhitaryan ci serve in mezzo questo momento, chiaramente dobbiamo fare così in questo momento d’emergenza. A parte Arnautovic che speriamo di recuperare in fretta»

INFRASETTIMANALE- «La squadra mi sembrava stesse bene fisicamente in campo. Ci penalizza il risultato per quanto fatto. Chiaramente ci servirà, ma dobbiamo mantenere lucidità. Dobbiamo fare meglio, perché tra 48 ore saremo ancora in campo»

ROTAZIONI IN ATTACCO?- «Abbiamo avuto l’infortunio di Arnautovic, ma in avanti cercherò di alternare gli attaccanti e valutarne il minutaggio»

