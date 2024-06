Marotta sta tentando di insidiare il Napoli nella corsa a Buongiorno. L’Inter prepara un piano per accontentare le richieste di Cairo.

Nell’affollato e sempre dinamico mondo del calciomercato, il nome di Alessandro Buongiorno catalizza l’attenzione di due delle squadre più titolate d’Italia: il Napoli e l’Inter. Il calciatore, difensore centrale di proprietà del Torino, è al centro di un’accanita disputa di mercato. Il Napoli sembra aver preso un decisivo vantaggio sulla concorrenza, ma l’Inter non sembra affatto pronta a mollare la presa.

Napoli in pole position

Il club partenopeo ha mosso passi significativi per assicurarsi le prestazioni del giovane talento del Torino, Alessandro Buongiorno. Superando le offerte iniziali, il Napoli ha raggiunto la cifra di 40 milioni di euro per convincere Urbano Cairo, presidente del Torino, a lasciar partire il calciatore. Questa mossa del Napoli rappresenta un chiaro segnale della volontà di rafforzare ulteriormente una rosa già ricca di talenti, in particolare nel reparto difensivo.

L’Inter non arretra

Malgrado il netto vantaggio preso dalla squadra della Campania, l’Inter di Milano non si considera fuori dalla corsa per Buongiorno. L’ambizione dell’Inter è nota, e non sorprende che il club valuti seriamente di pareggiare l’offerta del Napoli. Le strategie dell’Inter potrebbero includere l’aggiunta di contropartite tecniche particolarmente gradite al Torino, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nella trattativa.

Le richieste del Torino

Nonostante l’apparente disponibilità a trattare, il patron del Torino, Cairo, mantiene una posizione ferma sulle richieste economiche, spingendo per ottenere 45 milioni più bonus per il cartellino di Buongiorno. L’obiettivo di Cairo sembra essere quello di innescare una vera e propria asta tra i club interessati, massimizzando così il guadagno dalla cessione del gioiello della propria difesa.

Prospettive Futuro

L’evolversi della trattativa per Alessandro Buongiorno diventerà sicuramente uno degli argomenti più caldi nei prossimi giorni del calciomercato. Il talento e le performance del difensore non sono passate inosservate, e il suo futuro potrebbe rappresentare un tassello significativo nelle strategie sia del Napoli che dell’Inter. Resta da vedere quale delle due squadre riuscirà a prevalere in questa intensa battaglia di mercato, o se il Torino riuscirà in qualche modo a trarre il massimo vantaggio da questa contesa.

