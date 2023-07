Inter, Sommer usato sicuro in porta. E che numeri sui rigori per il portiere svizzero

Sommer è il portiere designato per sostituire Onana tra i pali dell’Inter. Lo svizzero, in carriera, tra rigori respinti ed errori degli avversari, ha mantenuto inviolata la porta in 25 occasioni su 102 tentativi avversari.

Adesso l’obiettivo della dirigenza è che faccia parte della spedizione in Giappone per la tournée estiva. A riportarlo è Tuttosport.

L’articolo Inter, Sommer usato sicuro in porta. E che numeri sui rigori proviene da Inter News 24.

