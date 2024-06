I nerazzurri si sono fermati a pochi metri dal traguardo per quel che riguarda la trattativa che potrebbe portare lo spagnolo a Milano.

L’Inter si sta muovendo su più campi in questo inizio di sessione estiva di mercato: i dirigenti sono concentrati a colmare l’unica lacuna esistente nella rosa, ovvero quella del portiere di riserva. L’obiettivo è chiaro: trovare un giovane talento in grado di crescere sotto la guida esperta di Sommer. Lo svizzero sarebbe il titolare della prossima stagione ma lascerebbe il testimone al nuovo arrivo dalla successiva.

La Situazione Martínez

La prima opzione per l’Inter era rappresentata da Josep Martinez, portiere in forza al Genoa. I nerazzurri sembravano aver trovato in lui il profilo ideale tanto che le trattative erano già a uno stadio avanzato. Tuttavia, la situazione si è complicata quando è emerso che anche il Venezia era interessato a Oristanio, la contropartita proposta dall’Inter nella trattativa.

Josep Martinez

L’alternativa

Nonostante la precedenza data a Martinez, l’Inter ha mostrato un interesse marcato anche per Filip Jorgensen, estremo difensore svedese del Villarreal. Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri di recente hanno riallacciato i contatti con l’entourage del giocatore, nonostante quest’ultimo abbia recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2029. Questo dettaglio non sembra scoraggiare i nerazzurri, che vogliono avere diverse opzioni aperte. Marotta e Ausilio proveranno a fare di tutto per comprare Martinez ma non si farebbero trovare impreparati in caso di insuccesso.

L’articolo Inter: stop per Martinez, si osserva un’alternativa proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG