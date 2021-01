Inter-Udinese, la parola d’ordine: battere anche gli altri bianconeri

19° giornata di Serie A, ultima partita del girone d’andata: l’Inter incrocia sul suo cammino l’Udinese.

La vittoria schiacciante contro nel derby d’Italia contro la Juventus permette ai nerazzurri di affrontare il resto del campionato a testa alta, una vittoria che mancava da quattro anni, lascia nella testa la mentalità vincente.

Nell’anticipo di Serie A alle ore 18:00 l’Inter scende in campo a Friuli, contro l’altra squadra bianconera del campionato.

L’ultimo successo friulano contro i nerazzurri risale alla stagione 2012/2013, negli ultimi 11 incontri in campionato sono ben 9 i successi dell’Inter, contro un pareggio e una sconfitta.

Il grande ex della gara è l’attuale capitano interista: Samir Handanovic. In bianconero ha collezionato 182 presenze affermandosi come uno dei più talentuosi portieri in circolazione.

Sull’altro fronte, Rodrigo De Paul, da tempo nel mirino interista sembra aver trovato un accordo di massima con il club, il suo arrivo è quotato per la prossima finestra di calcio mercato, vista la probabile non partenza di Eriksen e l’impossibilità del club di esporsi economicamente.

Tutti presente in casa Inter, a riposo solo Arturo Vidal e Ashley Young, in vista del derby contro il Milan in Coppa Italia (Mercoledì 27/01). Trovano quindi di nuovo posto da titolare i due italiani Roberto Gagliardini e Matteo Darmian.

La parola d’ordine è nessun passo falso, non sottovalutare l’avversario per non lasciare punti per strada, la vetta è li, dista soli tre punti.

UDINESE-INTER, le probabili formazioni:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Quando e come seguire il match:

La gara si giocherà domenica 23 Gennaio allo Stadio Friuli, Udine.

Non sai dove vedere la partita? Segui il match su Radio Nerazzurra, in diretta dalle 17.20 con le analisi pre-gara e poi, dalle 18:00 la Radio Cronaca di Inter-Torino. Al fischio finale, le considerazioni a caldo con Gabriele Borzillo e Lapo De Carlo.