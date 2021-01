Serie A, anticipi 19a giornata: Milan e Inter si contendono il titolo d’inverno

Prosegue oggi il programma della 19.a giornata di Serie A. Ieri sera Benevento e Torino hanno pareggiato 2-2 al Vigorito: i padroni di casa si sono portati in doppio vantaggio con Viola (rig.) e Lapadula, ma i granata del nuovo tecnico Davide Nicola hanno dato prova di carattere rimontando grazie ad una doppietta di Zaza.

Oggi il programma prosegue con Roma-Spezia alle ore 15:00. I capitolini sono reduci dalla clamorosa eliminazione in Coppa Italia proprio per mano dei liguri (1-4 sul campo, poi tramutato in 0-3 a tavolino dal giudice sportivo per la 6.a sostituzione effettuata dai giallorossi) e da giorni di tensioni all’interno dello spogliatoio.

Alle 18:00 il doppio impegno delle milanesi, che si contendono il titolo di campione d’Inverno: l’Inter di Antonio Conte, che insegue i rossoneri a 3 lunghezze di distacco, fa visita all’Udinese di Luca Gotti, mentre il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato nel difficilissimo match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Chiuderà il menu di giornata la sfida del Franchi tra Fiorentina e Crotone: entrambe le formazioni sono in lotta per non retrocedere, ma la pressione sembra essere tutta dalla parte dei viola, con la società che ha tenuto Prandelli e la squadra a rapporto dopo il 6-0 rimediato al San Paolo contro il Napoli.

Serie A: programma e risultati 19.a giornata

Venerdì 22 gennaio

Benevento – Torino 2-2 (32′ rig. Viola, 49′ Lapadula, 51′ Zaza, 90+3′ Zaza)

Sabato 23 gennaio

Roma – Spezia ore 15.00

Udinese – Inter ore 18.00

Milan – Atalanta ore 18.00

Fiorentina – Crotone ore 20.45

Domenica 24 gennaio

Juventus – Bologna ore 12.30

Verona – Napoli ore 15.00

Genoa – Cagliari ore 15.00

Lazio – Sassuolo ore 18.00

Parma – Sampdoria ore 20.45

Classifica Serie A 2020-2021

Milan 43

Inter 40

Roma 34

Napoli 34

Juventus 33

Atalanta 33

Lazio 31

Sassuolo 30

Verona 27

Sampdoria 23

Benevento 22*

Bologna 20

Fiorentina 18

Spezia 18

Udinese 17

Genoa 15

Cagliari 14

Torino 14*

Parma 13

Crotone 12

*Una partita in più