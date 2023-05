Un tifoso dell’Inter ha fatto un regalo molto curioso a Francesco Acerbi in vista della finale di Champions, definendolo un portafortuna

Come posta Calciatori Brutti su Twitter, un tifoso dell’Inter ha fatto un regalo molto speciale a Francesco Acerbi in vista della finale di Champions League col Manchester City: una rete da pesca per “acchiappare” Haaland.

Intanto un tifoso dell’Inter ha regalato ad Acerbi una rete da pesca da utilizzare in finale di Champions per acchiappare Erling Haaland. TUTTO BELLISSIMO#Acerbi #Inter #Haaland pic.twitter.com/mZDUXkPIHi — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) May 20, 2023 Funzionerà come portafortuna

L’articolo Inter: un tifoso fa un regalo speciale ad Acerbi per la finale proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG