Coach Rita Guarino si è espressa a Inter TV, presentando la sua terza stagione alla guida dei nerazzurri

Rita Guarino ha presentato la nuova stagione dell’Inter, parlando al canale ufficiale nerazzurro:

«C’era tantissima voglia di ricominciare e di tornare a lavorare sul campo per proseguire il nostro percorso, la fine dell’ultimo campionato è ormai un ricordo – le sue parole -. Non possiamo non tenere in considerazione i miglioramenti già fatti: abbiamo iniziato un certo tipo di lavoro che dobbiamo portare avanti. L’obiettivo è migliorare la qualità, per mettere in risalto le caratteristiche della squadra e di ogni singola giocatrice. Sarà importantissimo avere a disposizione l’intero organico: nelle ultime due stagioni abbiamo dovuto fare a meno di diverse giocatrici».

