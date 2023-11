Il derby tra Inter Women e Milan, in programma il 25 novembre, non vedrà Maurizio Ganz seduto in panchina: i dettagli

A pochi giorni dal derby femminile tra Inter e Milan, la compagine rossonera esonera il tecnico Maurizio Ganz per l’inizio di stagione, non proprio eccellente, della squadra.

Al suo posto Davide Corti, allenatore fino a poche ore fa della Primavera femminile del Milan: le sorprese del derby sono appena iniziate.

IL COMUNICATO– AC Milan comunica di aver esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra femminile Maurizio Ganz. A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale. La conduzione tecnica della Squadra è affidata a Davide Corti – che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera femminile – al quale il Club rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro.

L’articolo Inter Women-Milan, esonerato Ganz dalla panchina rossonera! proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG