Ivan Zazzaroni ha sollevato molte critiche in merito alla gestione economica dell’Inter che, a sui dire, produce debito continuo.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è recentemente espresso in merito alla complessa situazione societaria che sta attraversando l’Inter. In particolare, il focus è stato posto sull’accordo tra Pimco e Zhang che prevede un nuovo prestito da circa 430 milioni di euro destinato alla società nerazzurra.

L’accordo Pimco-Zhang e le sue conseguenze

Il prestito concordato con Pimco sembra destinato principalmente a rimborsare il debito esistente con Oaktree, piuttosto che a investire direttamente nell’infrastruttura o nel mercato della squadra. Zazzaroni ha evidenziato come questa manovra finanziaria sia cruciale per permettere ai dirigenti dell’Inter, Marotta e Ausilio, di proseguire nel loro lavoro con una certa serenità, soprattutto ora che i loro contratti sono stati rinnovati fino al 2027.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

Una visione critica sul debito continuo

Nonostante il riconoscimento dell’astuzia dietro questa mossa, Zazzaroni si è detto critico riguardo alla strategia di indebitamento continuo adottata dalla società. “L’indebitamento continuo non è il mio ideale di società,” ha affermato, ponendo l’accento su un modello di gestione che sembra puntare sulla quantità di finanziamenti esterni come metodo per mantenere competitiva la squadra. Tuttavia, ha anche accennato a una sorta di giustificazione pragmatista: se questi movimenti porteranno l’Inter alla vittoria dello scudetto, la critica potrebbe essere messa da parte. Insomma, parole questo che alimenteranno ulteriormente le polemiche sull’Inter che, sul campo, ha vinto dominando tutti.

L’articolo Inter, Zazzaroni: “Indebitamento continuo non è il mio ideale ma…” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG