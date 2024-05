L’attaccante iraniano da luglio si trasferirà in nerazzurro a parametro zero dopo essere stato vicinissimo al Milan la scorda estate.

Mahdi Taremi ha segnato ancora con la maglia del Porto: in particolare la sua ultima rete in casa è arrivata al 98′ contro il Boavista ed è stata decisiva per regalare la vittoria ai Dragoni, per questo motivo ilc centravanti si è anche commosso. L’iraniano ha raccontato così a Sport TV le sue emozioni: “È un momento emozionante per me perché è l’ultima partita in casa al Dragão e ho sempre cercato di sostenere la squadra, dentro e fuori dal campo. La cosa più importante era essere connesso alla partita, ho avuto la fortuna di fare sempre del mio meglio per il Porto ed è stato incredibile segnare all’ultimo minuto e vincere la partita. È stato fantastico”.

L’attaccamento

“Rispetto sempre i tifosi. Per questo motivo ho rinviato la firma del contratto per la prossima stagione. So che i tifosi a volte sono stati critici nei miei confronti, è naturale, lo accetto e li ho sempre rispettati. Finché vivrò tiferò il Porto. Ora sono più un ‘super drago’”.

Il record

“Un gol dietro a Hulk? È un onore esserci stato vicino, da attaccante la mia missione è segnare. Penso di aver fatto del mio meglio”. C’è da dire che la stagione non è ancora finita ed il Porto deve ancora giocarsi la finale di Coppa di Portogallo contro lo Sporting CP.

