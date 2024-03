Dopo il big match di Serie A Bologna-Inter Simone Inzaghi ha parlato così, ecco la sua intervista ad Inter Tv

Un più che soddisfatto Simone Inzaghi ha parlato così ad Inter Tv, ecco la sua intervista post Bologna-Inter.

CENA ALLA SQUADRA – «Questi ragazzi ne meritano più di una, cercheremo di trovare il tempo. Abbiamo vinto una partita fondamentale, nel secondo tempo siamo stati meno belli tecnicamente ma abbiamo vinto una grande gara. Il primo tempo abbiamo meritato di chiuderlo in vantaggio, però abbiamo affrontato una grandissima squadra. Abbiamo sofferto tutti insieme da squadra perché volevamo questa vittoria».

BISSECK – «Si merita tutto questo per come lavora giornalmente ad Appiano, è un ragazzo in grandissima crescita. Lavora molto bene e deve continuare in questo modo. Abbiamo la fortuna di avere giocatori così e siamo molto contenti di avercelo».

POCHI GOL SUBITI – «È la tredicesima vittoria nel 2024, siamo molto felici. Oggi era un giorno particolare, il compleanno dell’Inter e siamo felici di aver onorato questa ricorrenza. Anche stasera i tifosi erano tantissimi a Bologna e ci hanno aiutati in questa serata per noi fondamentale».

