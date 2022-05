Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha spiegato cosa è successo alla sua squadra capace di prendere 2 goal nella prima mezzora di gara con l’Empoli.

Simone Inzaghi ha commentato a DAZN il pazzesco 4-2 di ieri sera contro l’Empoli. “Ho fatto i complimenti ai miei perché abbiamo fatto una grandissima gara a parte i primi 20-25 minuti in cui c’era troppa foga. L’Empoli gioca molto bene, quindi c’era da essere più ordinati senza palla. Ci siamo fatti prendere dalla foga e abbiam pagato a caro prezzo”.

Lautaro Martinez

“Poi siamo stati bravissimi, la squadra non vuole mollare. Ora bisogna recuperare energie per mercoledì. Mancano tre gare alla fine, dal 20 di agosto questa squadra va forte e spende tanto. Ma siamo rimasti lucidi, attaccati. Io guardo la mia squadra. Questa rimonta contro un ottimo avversario mi dà grande fiducia. Una squadra esperta come la nostra non deve prendere quei due gol, ma la sensazione è quella che volevamo segnare subito davanti a questo pubblico trascinante. Non abbiamo tenuto le distanze e abbiamo pagato gli errori a caro prezzo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG