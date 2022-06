Ecco i convocati di Mancini per la finalissima tra i Campioni d’Europa l’Italia e l’Argentina di Messi, Pellegrini escluso.

Ecco i convocati di Mancini per l’Italia nella sfida della finalissima contro l’Argentina:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Emerson Palmieri (Lione), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).

Nazionale italiana

Esclusi a sorpresa Lorenzo Pellegrini, Tonali e Frattesi. Oltre Gollini, Gnonto, Lazzari e Sirigu.

La formazione probabile può essere la seguente: Donnarumma in porta, terzino destro Di Lorenzo mentre a sinistra Emerson Palmieri, in mezzo Chiellini e Bonucci. Mediana con Barella, Jorginho e Verratti, se quest’ultima non recupera spazio a Locatelli. Davanti con Insigne due tra Scamacca, Raspadori, Belotti e Bernardeschi.

