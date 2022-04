Mancini è stato intervistato dalla Borsa internazionale del turismo al FieraMilanoCity, queste le dichiarazioni del tecnico dell’Italia.

Queste le parole del CT dell’Italia, Roberto Mancini durante un evento alla Borsa Internazionale del turismo al FieraMilanoCity.

Come riporta l’Ansa: “Lo sport è fatto di vittorie e di sconfitte: a volte ci sono vittorie incredibili come i nostri Europei, per i quali siamo ancora detentori per i prossimi due anni ed è una cosa molto importante.”

Roberto Mancini

Aggiunge l’allenatore della nazionale: “Poi purtroppo ti trovi di fronte a delle prove difficili, esattamente come la vita. La vita è così, alle volte ti dà delle grandi gioie incredibili, alle volte delle delusioni, ma credo che la cosa più importante è avere la forza di ripartire e poi da queste ripartenze nascono delle grandi emozioni, delle grandi vittorie ancora più grandi di quelle che ci sono state.” Conclude così il tecnico degli azzurri, Roberto Mancini.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG