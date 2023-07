Xavier Jacobelli ha posto l’accento sulle operazioni di mercato dell’Inter, con un focus particolare su Lukaku e Onana

Ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli si concentra sull’Inter e sulle due operazioni di mercato al momento più calde: Onana in uscita e Lukaku in entrata. Di seguito le sue dichiarazioni:

LUKAKU- «L’Inter è favorita per Lukaku. Normale che possa interessare a grandi squadre tipo la Juventus, ma i nerazzurri sono molto avanti. Anche perché l’ultima parola spetta al giocatore, e il belga vuole solo l’Inter. Secondo me siamo vicini alla svolta, Lukaku è pronto a tornare».

ONANA– «Invece per quanto riguarda Onana, dal punto di vista economico è una grande plusvalenza, 55 milioni sono tanti. A livello tecnico parliamo di uno dei migliori in circolazione, ma per tutti quei soldi che l’Inter è pronta ad ottenere sarebbe una grande operazione in uscita. Vedendo anche la situazione complessiva vedo l’Inter in leggero vantaggio rispetto alle concorrenti»

