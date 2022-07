L’ex centrocampista del Milan, José Mauri parla a gianlucadimarzio.com, ecco le parole sui rossoneri e sullo scudetto conquistato.

Ecco le parole di José Mauri, ex mediano del Milan che ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com dei rossoneri: “Per lo scudetto do tanto merito a Paolo Maldini e gli ho fatto i complimenti di persona. Quando sono stato lì a Milanello ho visto i giocatori molto motivati e ho trovato un ambiente molto cambiato rispetto a quando c’ero io. Sono felicissimo per i compagni come Franck Kessié, Davide Calabria o Alessio Romagnoli, ma più che altro per le persone che lavorano dietro le quinte. Nessuno è più felice di loro per questo titolo.“

Paolo Maldini

Parlando proprio dell’ex capitano rossonero: “Su Paolo posso dire che non si rende conto di quanto sia grande e gliel’ho detto. Maldini che ti guarda all’allenamento ti mette pressione. Lui ha grande merito sul mercato, ma solo la sua presenza secondo me ha migliorato tutto.“

