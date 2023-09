Tra i nomi accostati al Milan per l’attacco c’è quello di Jovic. Il club rossonero ha preso la sua decisione sull’attaccante

Resta da definire il futuro di Jovic. L’attaccante della Fiorentina è stato accostato anche al Milan sul calciomercato.

In tal senso come riportato da Alfredo Pedullà l’idea del club rossonero è chiara: è una pista molto fredda così come lo era 10 giorni fa.

