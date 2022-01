Juric: “Fatta partita eccellente ma preso goal sull’unico loro attacco”

Il Torino ha pareggiato 1-1 col Sassuolo oggi pomeriggio; ecco il commento della gara dell’allenatore Ivan Juric in conferenza stampa. “La squadra ha fato una partita eccellente, loro non hanno mai tirato, noi abbiamo stradominato, abbiamo avuto 15 palle gol. A volte il calcio ti punisce sul primo errore. A volte queste cose capitano lo accetti, male perchè i ragazzi hanno fatto una partita splendida”.

Abbiamo fatto un grande gioco, la squadra ha fatto una partita completa sia quando non dovevamo far giocare il Sassuolo, sia quando avevamo la palla. Sanabria? Ha ancora molto margine, soprattutto negli ultimi metri. Ci fa giocare bene, ci lega, sta bene, ha un bello spirito come tutto il gruppo e lo stiamo sfruttando al massimo. La sosta? Non arriva nel momento giusto. La squadra sta bene, abbiamo ripetuto la prestazione fatta contro la Fiorentina, anche meglio. Oggi c’è un grande dispiacere per non avere ottenuto i tre punti”.