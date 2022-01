Milan-Juventus, formazioni ufficiali

Tempo di big match a San Siro, alle 20:45 c’è Milan-Juventus, gara valida per la ventitreesima gara del campionato di Serie A. I rossoneri non possono perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista mentre i bianconeri inseguono un piazzamento Champions. Pioli sceglie Kalulu e Romagnoli in difesa, Krunic e Tonali in mediana, Messias sulla trequarti di destra ed il grande ex Zlatan Ibrahimovic in attacco. Allegri non può disporre di Chiesa e Bonucci soprattutto, scivola in panchina Arthur, giocano Bentancur e Locatelli a centrocampo. Ecco le formazioni ufficiali.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.



JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, Dybala, McKennie; Morata. All. Allegri.