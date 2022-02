Il tecnico del Torino ha presentato in conferenza stampa il match di oggi alle 12:30 contro il Cagliari.

Ivan Juric in conferenza stampa ha voluto stimolare a fare ancora di più il capitano Andrea Belotti, ha difeso il suo portiere Milinkovic-Savic e sottolineato le difficoltà della gara col Cagliari. “E’ da un po’ che non troviamo i tre punti, vogliamo conquistarli: il Cagliari è in salute e Mazzarri ha i giocatori giusti per lui, sarà una gara tosta”.

Andrea Belotti

“Belotti ha dato un accenno e adesso deve dare ancora di più e Milinkovic-Savic ha la mia fiducia: la stampa sta amplificando troppo gli errori, ha bisogno del nostro sostegno e sono soddisfatto della sua stagione. Ci sono i presupposti per una buona stagione, ma non abbiamo ancora fatto niente e saranno fondamentali le risposte che daremo adesso“.

