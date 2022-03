Il tecnico del Torino Ivan Juric non è sereno dopo il pari ottenuto a Bologna; la sua squadra non si vince da ben 6 partite.

Ivan Juric a DAZN ha spiegato cosa secondo lui non va nella sua squadra dopo il pari di Bologna. “La squadra ha creato tanto e ha fatto una buonissima partita. E’ un momento in cui non riusciamo a fare gol. Cambi? Non c’è stato bisogno. Mi sembra questo anno un po’ così, ci sono state tante partite in cui la squadra meritava di più e non ha raccolto”.

Andrea Belotti

“Speriamo che nelle ultime undici giri un po’, perché sappiamo che ci sono questi episodi che ti cambiano tutto. Non è un problema di condizione, la squadra ha sempre finito in crescendo. Anche contro il Cagliari meritavamo molto di più. Siamo poco lucidi davanti alla porta. Oggi abbiamo concesso poco o niente al Bologna, è normale che sono preoccupato per i risultati, ma a livello di gioco, si può sempre fare meglio, ma facciamo tante cose bene”.

