L’allenatore del Torino Iva Juric anticipa i temi della gara di stasera contro il Venezia.

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa degli errori che la sua squadra deve evitare in futuro, del portiere titolare e delle condizioni di Andrea Belotti, molto vicino al rientro. “Abbiamo preso tanti gol nei finali di gara e di questo sono rammaricato per i punti persi, che sono almeno sei, non riesco a darmi una spiegazione: il nostro obiettivo è riprendere il percorso“.

Andrea Belotti

“Gli errori ci possono stare, andremo avanti con Vanja Milinkovic-Savic. Per Belotti vedremo oggi: ha fatto qualche allenamento con noi, ma si vede che è reduce da un lungo periodo di inattività, il mio desiderio è avvicinarlo alla squadra il prima possibile“.

