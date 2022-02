L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha avvertito i suoi giocatori di non cullarsi sugli allori in vista delle prossime partite.

Walter Mazzarri ha parlato della partita di domani contro l’Empoli ai canali ufficiali del Cagliari. “Non possiamo permetterci di pensare che quella di Empoli sia una sfida più facile rispetto a quella di Bergamo. Dovremo essere bravi a individuare il pericolo. L’Empoli gioca molto bene, ha una ottima classifica e gioca in leggerezza, starà a noi creare loro problemi e far valere la nostra fame di risultati”.

IM_pallone_serie_A_2020

“La strada giusta l’abbiamo intrapresa già dalla trasferta di Torino prima della sosta natalizia. Noi dobbiamo guardare sempre le prestazioni, ora tutti si sono accorti dei nostri risultati ma non ci è concesso distrarci. All’andata abbiamo lasciato per strada molti punti e quindi ora si deve correre. Le ultime buone partite e i 10 punti in cinque gare non devono generare euforia bensì energia per farci lavorare meglio sui dettagli e sul salto di qualità che ancora va fatto. Una squadra forte archivia la vittoria e pensa già alla successiva, questa è la mentalità da acquisire“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG