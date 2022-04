Il tecnico del Torino Ivan Juric ha dato diverse indicazioni di formazione alla vigilia della gara di Empoli.

Ivan Juric ha toccato diversi argomenti nel corso della conferenza stampa di oggi; l’allenatore ha parlato anche della costruzione dal basso. “Vorrei che la squadra continuasse a crescere anche contro l’Empoli. Dubbi sciolti sul portiere? Sceglierò oggi, penso che Berisha stia facendo bene, ha avuto un problema e non ha giocato con lo Spezia e quindi con l’Atalanta ho scelto Milinkovic per il gioco con i piedi. Errore di Radu? E’ diverso, quello di Meret è per la costruzione mentre Radu è stato un caso”.

Andrea Belotti

“Dipende dalla squadra avversaria, se ti pressano è una pazzia; ma se aspettano, allora devi giocare da dietro. Non si tratta del gioco da dietro, di partire dal portiere. Ci sono squadre con portieri e difensori di alto livello che possono farlo sempre. Belotti non penso giocherà dall’inizio, Sanabria ha fatto due partite splendide, anche con una squadra fisica come l’Atalanta, arrivava da un infortunio e ne ha fatte due ma domani la mia intenzione è dare l’opportunità a Pellegri. Bremer invece, ha avuto un problema alla caviglia, Buongiorno o Zima potrebbero essere un’alternativa. Praet? Vediamo. Pjaca? Non ci sarà, non conosco ancora bene le sue condizioni”.

