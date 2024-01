Gli impegni dell’Inter potrebbero portare la squadra a trovarsi in seconda posizione in classifica, ma Inzaghi è stato chiaro

È quasi inevitabile che l’Inter, anche solo leggermente, stia già pensando al grande confronto contro la Juve previsto per il 4 febbraio, un match decisivo nella lotta per lo scudetto.

In quell’occasione la classifica potrebbe raccontare il sorpasso dei bianconeri, considerando che i nerazzurri salteranno la giornata di campionato con l’Atalanta a causa della Supercoppa. Il Corriere della Sera spiega, però, che questo è stato messo già in conto da Inzaghi e dai suoi giocatori:

INTER – Quando i nerazzurri torneranno da Riad, la Juve avrà giocato una gara in più di campionato e se la squadra di Allegri vince sempre può arrivare allo scontro diretto del 4 febbraio davanti ai nerazzurri in classifica: saranno anche dettagli, soprattutto psicologici, ma è meglio mettere le cose in chiaro e dimostrare subito che la piccola flessione è alle spalle. E che l’Inter è pronta per due mesi caldissimi, fra lotta scudetto e Champions.

L’articolo Juve avanti all’Inter prima del 4 febbraio? Inzaghi ne ha parlato coi giocatori proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG