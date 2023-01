Juve e Udinese domani in campo: ecco i precedenti tra i bianconeri di Torino e i Friulani, l’ultima volta la decise Dybala

La Juve ha vinto al novantesimo a Cremona grazie a una punizione trasformata da Milik

Il dato più rilevante dei bianconeri è che da 7 giornate vincono senza subire un gol: una striscia simile di clean sheet non succedeva da marzo 2018

L’Udinese ha ripreso il campionato con un 1-1 in rimonta in casa con l’Empoli

Dopo un grande inizio di campionato, i friulani non vincono da 8 gare e in classifica sono ottavi

Totale gare: 48. Vittorie Juventus: 37 Pareggi: 4 Vittorie Udinese: 7

Ultima vittoria Juventus 2021-22 2-0 19 Dybala, 79 McKennie (per la Juve è la sesta vittoria di fila sull’Udinese all’Allianz Stadium)

Ultimo pareggio: 1989-90 10 Branca, 12 Zavarov (uno dei pochi gol realizzati dal sovietico della Juventus)

Ultima vittoria Udinese: 2015-16 0-1 78 Thereau (prima giornata di campionato, una sconfitta che dà il via a un brutto primo periodo per la Juve di Allegri

Memorabile: 1986-87 2-1 12 Laudrup, 24 Graziani, 70 aut.Miano (gol della vittoria su grande azione di Manfredonia con tiro leggermente deviato dal giocatore dell’Udinese)

