Si avvicina l’acquisto di Kostic per la Juventus, il giocatore ha rifiutato l’offerta del West Ham per sbarcare in Italia.

Kostic si sente già un giocatore della Juventus, firmerà un contratto di circa 2,5/2,7 milioni di euro a stagione per un triennale. Mancano i dettagli con l’Eintracht Francoforte per definire la trattativa che porterà l’esterno sinistro in bianconero, ritenuto l’ideale rinforzo per completare il tridente con un esterno di fatica che possa coprire la fascia ed essere sempre presente nel vivo del gioco. Le cifra toccheranno i 20 milioni di euro.

Il giocatore ha rifiutato l’offerta del West Ham per sbarcare in Italia, mancano ancora dei dettagli che appaiono però tranquillamente superabili. Soprattutto stasera il giocatore potrebbe giocare la sua ultima partita in Germania contro il Bayern Monaco proprio in casa della sua squadra. Il giocatore lascia la Germania dopo la conquista dell’Europa League. Abile nel cross di sinistro, non disegna l’assist e il tiro forte e potente.

