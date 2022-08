Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della partita con la Roma ai microfoni di DAZN

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della partita con la Roma ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni:

PARTITA – «Il campionato è lungo, poi abbiamo anche rischiato di capitolare. Noi siamo stati aggressivi, abbiamo giocato bene tecnicamente nel primo tempo. Nel secondo tempo avevamo possibilità sulla sinistra ma non le abbiamo sfruttate. Sono contento di cosa hanno fatto i ragazzi, è stata una bella partita. La Roma poi è una grande squadra e Josè è stato bravo a far rimanere la Roma in partita».

GOL SUBITO – «Speravo non succedesse, sono stati bravi loro. Il calcio è anche così, ma quello che rimane è la prestazione. Mercoledì abbiamo lo Spezia: una partita non da giocare ma da vincere».

