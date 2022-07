Allegri, tecnico della Juventus, parla a Dazn di Dybala alla Roma, ecco le dichiarazioni dell’allenatore bianconero.

Parla così a Dazn il tecnico Allegri della Juventus, ecco le parole dell’allenatore su Paulo Dybala alla Roma: “Gli faccio un grosso in bocca al lupo perché Paulo ha dato tanto alla Juve. È un giocatore molto tecnico e molto bravo, io credo che farà bene alla Roma. Credo anche sia una squadra giusta per lui, hanno Abraham là davanti. Poi c’è anche Mourinho che è molto bravo.“

Intanto Filippo Ranocchia rinnova con i bianconeri, ecco il comunicato ufficiale sul sito dei bianconeri: “Ora è ufficiale. Filippo Ranocchia ha rinnovato il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi quattro anni, fino al 2026. Una splendida notizia per il giovane classe 2001, rientrato a fine giugno dal prestito al Vicenza. Sensazioni forti, dunque, quelle provate da Ranocchia che rinnova con la Juventus al termine di un campionato che per Filippo è stato importante nel suo percorso di maturità e gli ha permesso di totalizzare 32 presenze al suo primo anno nella serie cadetta.“

