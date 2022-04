Parla il tecnico della Juventus dei giovani in vista del match contro il Venezia. Allegri discute anche di Kean.

Allegri in conferenza stampa presenta il match tra Juventus e Venezia. Ma le domande si concentrano più sui giovani, queste le parole su Kean: “Kean non fa mai gol banali, fa sempre gol decisivi, domani valuterò se farlo partire dal 1′ o a partita in corso. Sta bene fisicamente e mentalmente, sono contento di quello che sta facendo“.

Parlando dei giovani in generale: “Abbiamo avuto un inizio difficile, stiamo anche bene fisicamente, dobbiamo finire bene per mettere le basi su quello che è stato il lavoro di quest’anno. Domani potrei schierare qualche giovane considerando che manca qualche giocatore. Sugli altri, anche quelli in prestito, faremo valutazioni a fine stagione“.

Sulle condizioni degli infortunati: “Arthur domani è a disposizione, Danilo è stato due giorni a riposo ed è tornato stamattina ad allenarsi con la squadra, avrebbe bisogno di riposare, ma domani giocherà. Cuadrado rientrerà quasi certamente col Genoa. Locatelli e McKennie è difficile che recupereranno prima della fine della stagione“.

