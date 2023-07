Decisione drastica della Juventus: Giuntoli ha comunicato a Bonucci che è fuori squadra per scelta tecnica

Bonucci non sarà nella lista della rosa della Juventus per la stagione 2023-24.

È un’indiscrezione clamorosa quella riportata in questi minuti da La Gazzetta dello Sport. Giuntoli e Manna, nella giornata di oggi, hanno infatti raggiunto Bonucci in vacanza per comunicargli che è fuori dalla rosa della Juventus.

L’articolo Juventus, Bonucci messo fuori rosa: clamorosa decisione di Allegri proviene da Inter News 24.

