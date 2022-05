Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini dovrebbe annunciare ufficialmente l’addio dopo la sfida contro la Lazio.

Appare tutto pronto, un grande addio sta per avvenire in casa della Juventus: stiamo naturalmente parlando di Giorgio Chiellini. Con la mancata qualificazione al Mondiale 2022, il centrale difensivo ha cominciato le sue riflessioni sia dal punto di vista fisico che motivazionale e sul fatto di non volersi sentire un peso in quella che chiama “Casa mia”. Non è ancora certo il destino se sarà un ritiro o una avventura all’estero.

Perché il centrale bianconero e della nazionale italiana, infatti non vestirà più nessuna maglia in Italia. Secondo indiscrezioni, si parla di una finale avventura in MLS, ma è tutto da definire, soprattutto chiarire. L’unica cosa che appare certa è che il centrale dirà basta a fine stagione con la Juventus e ci sarà l’ultima partita in nazionale che darà il suo saluta alla squadra azzurra. Il destino di Chiellini è ancora tutto da scrivere fuori dai campi italiani.

